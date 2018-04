Cartoons on the Bay da Shoah a musica

ROMA, 10 APR - Quasi 160 opere di fumettisti famosi in mostra al museo del Carcere Le Nuove per raccontare una delle pagine più dolorose della storia italiana: ovvero lo scempio della promulgazione delle leggi razziali nel nostro Paese di cui quest'anno ricorre l'80/o anniversario. E' questo il cuore della 22/a edizione di Cartoons on the Bay, festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi, organizzato a Torino dal 12 al 14 aprile. Il Cinema Ambrosio il 13 aprile ospiterà l'anteprima assoluta del primo cartone animato europeo sulla Shoah, La stella di Andra e Tati prodotto da Rai Ragazzi. Saranno poi tante le star che renderanno Torino "capitale" dei cartoons: da Bruno Bozzetto inserito nella Hall of Fame dell'arte dell'animazione a Gary Goldman, che ha firmato capolavori come Anastasia e Alla ricerca della valle incantata, da Lastrego & Testa alla factory di Assassin's Creed. E poi la musica dalla "musical.ly revolution" fino al grande Daniel Barenboim che diventa cartoon Max & Maestro.