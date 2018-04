A Billy Budd l'International Opera Award

ROMA, 10 APR - L'allestimento del Billy Budd di Benjamin Britten con la regia di Deborah Warner, che sarà al Costanzi dall'8 maggio, ha vinto a Londra l'International Opera Award (l'equivalente dell'Oscar per il cinema), nella categoria "nuova produzione". "È una grande emozione che Billy Budd abbia ricevuto il premio per una nuova produzione - ha dichiarato Deborah Warner -. Insieme a Joan Matabosch del Teatro Real di Madrid abbiamo ritirato il premio a nome di tutti i collaboratori che si sono impegnati in questo enorme e impegnativo lavoro collettivo (cast, team creativo, coro, orchestra, attori) e naturalmente anche a nome dei coproduttori, il Teatro dell'Opera di Roma e la Royal Opera House. Siamo ansiosi di mettere in scena questo titolo a Roma. Ed è per me un grande e speciale piacere che si tratti delle prima romana di questo capolavoro". "Il riconoscimento a questo spettacolo di grandissima qualità - ha detto il sovrintendente Carlo Fuortes - ci rende molto felici".