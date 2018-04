Elliot Erwitt, retrospettiva a Lecce

LECCE, 10 APR - Dal 21 aprile al 9 settembre nelle sale del Castello Carlo V di Lecce sarà allestita la mostra Elliott Erwitt "Personae", la prima grande retrospettiva, a cura di Biba Giacchetti, delle immagini del fotografo nato a Parigi nel 1928. La mostra comprende oltre 120 scatti che Erwitt ha selezionato personalmente con la curatrice, nel suo studio di New York, traendoli dal suo archivio. I suoi scatti in bianco e nero sono ormai diventati icone della fotografia, esposti con grande successo a livello internazionale, mentre la sua produzione a colori è quasi del tutto inedita. Il percorso espositivo mette in evidenza l'eleganza compositiva, la profonda umanità, l'ironia e talvolta la comicità del fotografo americano, tutte caratteristiche che rendono Erwitt un autore amatissimo e inimitabile, non a caso considerato "il fotografo della commedia umana". Marilyn Monroe, Che Guevara,Sophia Loren, John Kennedy, Arnold Schwarzenegger, sono alcune delle celebrità colte dal suo obiettivo ed esposte in mostra.