Percorso 'breve' Uffizi con nuova uscita

FIRENZE, 10 APR - Una seconda uscita agli Uffizi, che consentirà ai visitatori di 'ritagliarsi' un percorso nel museo più breve di quello ordinario, sarà aperta in galleria dall'11 aprile. Sarà dunque possibile effettuare il percorso intero, che copre entrambi i piani del museo, con la consueta uscita su Piazza del Grano, oppure scegliere un itinerario più breve e uscire attraverso lo scalone Natalini di Ponente. Così, dopo essersi goduto i capolavori di Giotto, Botticelli, Piero della Francesca, la Tribuna e il Tondo Doni di Michelangelo, alla fine del percorso 'storico' degli Uffizi, il visitatore potrà scegliere di interrompere la visita, scendendo con gli ascensori o per le scale fino alla nuova uscita, vicina a Piazza Signoria e accanto alla Loggia dei Lanzi. Per seguire il tragitto prescelto, i turisti saranno guidati da una nuova segnaletica dislocata in punti strategici.