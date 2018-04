Saverio Raimondo, CCN non scimmiotta

MILANO, 10 APR - La satira dissacrante e chirurgica di Saverio Raimondo torna a leggere l'attualità su Comedy Central (Sky 124) con la quarta stagione di 'CCN', in onda dal 13 aprile alle 23. In programma nove puntate da 30 minuti dedicate a un tema preciso, dalle donne alla tecnologia. Nel cast i panelist Francesco De Carlo, Stefano Rapone e Francesco Lancia, le inviate Michela Giraud e Martina Catuzzi, il sondaggista Edoardo Ferrario. Ospiti della stagione Mara Maionchi, Filippo Magnini, Giulia Innocenzi, Daniela Collu, Simon & The Stars, Simone Rugiati, Elettra Lamborghini, Roberto Burioni e Fabio Volo. Tra le novità, l'ingresso di Giulia Salemi come 'cavia umana' e le interviste fake a personaggi come Grillo e Berlusconi. "Non bisogna scimmiottare l'America - ha detto Raimondo, presentando oggi a Milano il programma - ma se la new wave di comici italiani guarda all'estero è perché ha bisogno di modelli attuali: qui siamo fermi a modelli antichissimi, ormai spremuti fino all'ultima goccia".