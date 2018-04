A teatro Finocchiaro, Leo, Piccolo

ROMA, 11 APR - Angela Finocchiaro e Laura Curino 'senza veli' per 'Calendar Girls' di Tim Firth, a Roma, ed Edoardo Leo con 'Ti racconto una storia (letture semiserie e tragicomiche' tra Ascoli Piceno e Tivoli (RM); Gianluca Guidi e Francesca Inaudi ne 'La vedova scaltra' di Goldoni, a Milano, e 'La Cupa. Fabbula di un omo che divenne un albero' di Mimmo Borrelli a Napoli; Ottavio Piccolo con 'Occident Express (Haifa è nata per star ferma' di Stefano Massini a Catania e Gioele Dix diretto da André Ruth Shammah in 'Cita a Ciegas (appuntamento al buio)' di Mario Diament, a Firenze: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.