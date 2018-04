Lucy Lawless ospite al Comicon

NAPOLI, 11 APR - In Italia è molto nota per l'interpretazione di "Xena - Principessa guerriera", ma ora è co-protagonista di una serie tv molto seguita, "Ash vs Evil Dead". Lucy Lawless è la prima ospite della sezione CartooNa di Comicon 2018 (Napoli, 28 aprile - 1 maggio). L'attrice americana arriverà a Napoli grazie alla collaborazione con Infinity: acclamata per le sue interpretazioni in Xena ma anche in Spartacus, Lawless incontrerà il pubblico lunedì 30 aprile, alle 16 all'Auditorium della Mostra d'Oltremare, al termine della proiezione in anteprima del finale della terza stagione di "Ash vs Evil Dead", di cui è co-protagonista. "Ash vs Evil Dead" è una serie televisiva statunitense, tra horror e commedia, creata da Sam Raimi, Ivan Raimi e Tom Spezialy e prodotta dalla rete Starz. La storia è ambientata trent'anni dopo che Ash Williams (Bruce Campbell) ha dovuto combattere contro le forze del male liberate dal Necronomicon Ex-Mortis.