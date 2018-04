Budina, in mia Albania troppi corrotti

LECCE, 11 APR - Cofondatore del Partito democratico nel suo Paese, l'Albania, regista e attore teatrale e cinematografico, intellettuale di spicco, ma anche operaio in Italia per 18 anni a Bassano del Grappa, e interprete per varie stagioni di Un posto al sole. Sono fra le tappe finora nel percorso di Edmond Budina, classe 1952, che porta in anteprima al Festival del cinema europeo di Lecce 'Broken', in arrivo nelle sale italiane a maggio. Un dramma intenso sul conflitto tra un padre e un figlio, specchio delle tante emergenze e contraddizioni dell'Albania di oggi: "Quando abbiamo fondato il Partito democratico, avevamo sogni bellissimi, come creare un mondo equo e giusto. Dopo 27 anni, è un colpo al cuore vedere quanto sfruttamento umano ci sia nel mio Paese - spiega -. L'Albania di oggi è divisa tra riscatto e solidarietà da una parte, fame e disperazione dell'altra. E' in transizione, vengono molti pensionati dall'estero perché la vita costa di meno, ma i lavoratori non hanno diritti e la corruzione è enorme". (ANSA).