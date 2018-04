Archivio Luce, memorie a portata di clic

ROMA, 11 APR - C'è tutta l'Italia con la sua storia, il cinema e la cultura, le arti, la politica e la cronaca, il costume e lo sport, nell'imponente Archivio Storico dell'Istituto Luce che ora offre al pubblico un portale web radicalmente rinnovato e aperto a tutti. Con oltre 70 mila filmati e più di 400 mila fotografie, ad alta risoluzione e visibili gratuitamente da qualsiasi apparecchio, il sito archivioluce.com racconta chi eravamo e chi siamo oggi, coprendo un arco temporale che dagli anni '10 del '900 arriva fino a oggi. Tante le novità: la migliore visibilità dei materiali, la maggiore varietà di contenuti disponibili, il potentissimo motore di ricerca per un uso più funzionale e personalizzato, gli aggiornamenti quotidiani rendono questa piattaforma una miniera inesauribile di informazioni. Una rivoluzione tecnologica quindi, ma anche un continuo rinnovamento contenutistico (con i nuovi fondi di Folco Quilici, Mario Canale e Mario Gianni), per far sì che il portale sia uno strumento adatto a ogni tipo di utenti.