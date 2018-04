Giacobbo, lascio Rai ma buoni rapporti

ROMA, 11 APR - L'unica certezza è che Roberto Giacobbo lascia la Rai per una sua "personale decisione da vicedirettore, peraltro confermato, e dipendente di Rai2: nessun dissenso con il servizio pubblico che in questi anni mi ha dato tanto dal punto di vista professionale. I rapporti sono cordialissimi". Lo dice lo stesso Giacobbo, interpellato al telefono dall'ANSA in merito all'indiscrezione riportata dal sito online Dagospia, ma puntualizzando: "Uscirà un comunicato congiunto con la Rai. Posso anticipare, però, pur rispettando i colleghi che hanno riportato il mio passaggio altrove, che i rumors contengono alcune imprecisioni, non c'è nessuna certezza sul mio futuro (su Dagospia si parla del suo imminente passaggio a Discovery, ndr). Sono un professionista sul mercato, è vero, ma al momento sto valutando alcune offerte in generale. Di più non posso e non voglio aggiungere".