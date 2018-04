Pronta nuova sede di 'Brera modern'

MILANO, 11 APR - Dopo oltre 40 anni di vicissitudini Palazzo Citterio diventerà parte espositiva della Pinacoteca di Brera di Milano. Oltre 6.500 mq dedicati ad arte moderna e contemporanea. La consegna 'chiavi in mano' a James Bradburne, direttore di Brera, dovrebbe essere a giugno 2018, al termine del collaudo definitivo di tutti gli impianti, ha spiegato Marco Minoja, segretario regionale della Lombardia del Mibact, durante la presentazione del restauro. Poi partirà l'allestimento di 'Brera Modern'. La dimora a pochi passi dall'Accademia è stata interamente restaurata e recuperata. Un lavoro che si è concluso in circa tre anni grazie al finanziamento dei lavori da parte del ministero dei Beni Culturali, nell'ambito del programma della 'Grande Brera'. E ora, prima di essere affidato alla Pinacoteca, Palazzo Citterio apre al pubblico dal 18 al 20 aprile, cioè durante il Salone del Mobile, con visite guidate e una mostra fotografica di Maurizio Montagna per documentare il prima e il dopo dei lavori.