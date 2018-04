A Todays concerto My Bloody Valentine

TORINO, 11 APR - Dopo gli annunci dei concerti italiani di The War On Drugs e King Gizzard And The Lizard Wizard, Todays annuncia l'unica ed esclusiva tappa in Italia di My Bloody Valentine. Guidata dal chitarrista Kevin Shields, la leggendaria band anglo-irlandese è considerata una delle band più importanti degli anni Novanta: arte astratta, una dimensione parallela, un sogno a occhi aperti. A 30 anni dall'uscita del capolavoro Loveless, il gruppo, riferimento ineludibile nella storia dell'alternative rock, sarà̀a Torino sul palco di Todays, sabato 25 agosto.