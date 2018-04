Alberta Ferretti lancia linea Junior

ROMA, 11 APR - Alberta Ferretti lancia la sua linea di abbigliamento per bambini, Alberta Ferretti Junior. Prodotta e distribuita dalle Manifatture Daddato, società italiana leader nel segmento kidswear di lusso, la nuova linea debutterà con la collezione Primavera/Estate 2019. "In un momento così intenso e positivo, di crescita e nuovi progetti per il mio marchio - ha detto la stilista in una nota - il lancio della linea bambini è per me un ulteriore stimolo alla creatività". "Alberta Ferretti - ha aggiunto Dario Daddato, co-fondatore delle Manifatture Daddato - è stato da sempre un obiettivo aziendale determinante per consolidare la nostra presenza nel mercato kids del lusso. Per questo oggi siamo estremamente orgogliosi di aver raggiunto questo accordo con Aeffe per la produzione e la distribuzione della linea bambino di un marchio iconico della moda italiana".