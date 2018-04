Oysho punta al sostenibile con Join Life

ROMA, 11 APR - Il marchio di lingerie, beachwear e gymwear, Oysho (Gruppo Inditex) punta sulla moda sostenibile con le sue collezioni Join Life, impegnandosi in un piano d'azione globale per ridurre al minimo l'impatto ambientale di ogni processo. Con le sue collezioni, Oysho punta su una moda eco-consapevole. Tutti i capi Join Life vengono prodotti con materie sostenibili come il cotone organico che deriva da semi non geneticamente modificati e coltivati con fertilizzanti naturali, o il tencel, fibra prodotta che riutilizza il 100% dell'acqua che consuma e che proviene dal legno di boschi gestiti in modo controllato, di cui viene garantita la riforestazione. La produzione di tessuti riciclati consuma meno risorse naturali e genera meno rifiuti, riducendo l'impatto ambientale e salvando la biodiversità. A partire da questi tessuti nascono capi in poliestere riciclato prodotto da bottiglie di plastica, o la nuova linea mare Weare the change in poliammide riciclata da rifiuti come reti da pesca.