Blunt, Morandi, Coez a Carpi Summer Fest

CARPI (MODENA), 11 APR - Sono James Blunt e Gianni Morandi i nomi di punta del Carpi Summer Fest, che per il terzo anno animerà, dal 15 al 19 luglio, piazza Martiri. Altro ospite noto è Coez, mentre all'evento parteciperanno anche i comici Paolo Migone, Anna Maria Barbera e Paolo Cevoli. Il 19 luglio dalle 20 Radio Bruno Estate farà tappa di nuovo a Carpi, uno spettacolo musicale ad ingresso gratuito organizzato e prodotto dall'emittente. Organizzato da International Music and Arts e Quelli del 29, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Carpi, il Summer Fest vedrà salire sul palco, domenica 15 luglio, Gianni Morandi. Il giorno successivo spazio al britannico James Blunt con il suo 'The Afterlove Tour'. Il 17 luglio ecco il Carpi Summer Comics in cui si alterneranno tre comici d'eccezione: Paolo Migone, Anna Maria Barbera e Paolo Cevoli. Mercoledì 18 luglio si esibirà Coez, il cui tour invernale è andato sold out in prevendita.