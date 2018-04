100 anni Bernstein, file inediti online

NEW YORK, 11 APR - L'America celebra Leonard Bernstein che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni: in omaggio al musicista di West Side Story, di cui Steven Spielberg vuole fare un remake, la Biblioteca del Congresso ha messo in rete spartiti e taccuini inediti del leggendario compositore e direttore d'orchestra. Triplicano così i file su Bernstein finora accessibili: si possono consultare gratuitamente oltre 3.700 tra foto, lettere, copioni, sketch musicali, registrazioni audio. Tra le perle, gli appunti delle audizioni di West Side Story che includono i commenti di "Lenny" dopo il provino di Warren Beatty per il ruolo di Riff: "Buona voce, affascinante da morire, ammodino". Ma anche materiale sul celebre party di raccolta fondi con le Pantere Nere che indusse Tom Wolfe a coniare l'espressione "radical chic". Incluse anche lettere di Coretta Scott King, Gloria Steinem e Jacqueline Kennedy Onassis. E di West Side Story c'è un primo copione intitolato Romeo e Giulietta in cui le gang rivali sono di ebrei e cattolici.