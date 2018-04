Mariah Carey, soffro disturbo bipolare

NEW YORK, 11 APR - Mariah Carey soffre di un disturbo bipolare. A rivelarlo è la stessa cantante su People, raccontando che nel 2001, dopo essere stata ricoverata in ospedale per una crisi fisica e mentale, ha avuto la diagnosi. "Fino a poco tempo fa vivevo nell'isolamento e nella costante paura di essere esposta da qualcuno", ha detto. "Era un peso troppo pesante da portare e semplicemente non potevo più farlo - ha aggiunto -. Ho cercato e ricevuto cure, mi sono circondata da persone positive e sono tornata a fare ciò che amo, scrivere canzoni e fare musica". La Mayo Clinic definisce il disturbo bipolare come "una condizione di salute mentale che provoca sbalzi d'umore estremi", e Carey ha spiegato che è in cura e sta assumendo farmaci che funzionano bene. "Non mi fanno sentire troppo stanca o pigra - ha sottolineato -. Trovare il giusto equilibrio è la cosa più importante".