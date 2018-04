Live Arts Week, la performance a Bologna

BOLOGNA, 11 APR - Performance sulla presenza e sull'esperienza percettiva di corpi, movimenti, suoni e visioni, con opere dal vivo (performance, ambienti, concerti, expanded cinema, con date uniche, produzioni e anteprime) con personalità della ricerca contemporanea. E' 'Live arts week', festival promosso da Xing in cartellone a Bologna, in vari spazi, dal 18 al 21 aprile. Si passerà da un artista che spinge la sua visione immateriale dell'arte fino a farsi pura condizione emotiva, il 'Bad mood' dell'estone Kroot Juurak al Mambo, fino alla 'intelligenza alternativa' di Goodiepal che abiterà il padiglione Esprit Nouveau di Le Corbusier. Alla ex Gam Luciano Maggiore e Louie Rice nella loro ricerca musicale radicale ricombinano materiali di origine fluxus. La norvegese Mette Edvardsen presenta il solo 'Oslo', mentre le coreografe Antonia Baehr e Latifa Laabissi adottano identità scimmiesche ispirandosi a 'Consul & Meshie', scimpanzè che vissero con gli umani.