Santa Cecilia, Lugansky per Rachmaninoff

ROMA, 11 APR - La Rapsodia su un tema di Paganini per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninoff è la composizione di maggior richiamo del concerto interamente dedicato a brani di autori russi in programma giovedì 12 aprile per la Stagione Sinfonica di Santa Cecilia con il pianista Nikolai Lugansky, considerato tra gli artisti più interessanti e talentuosi della sua generazione. A dirigere l'orchestra dell'Accademia Nazionale nell'Auditorium Parco della Musica sarà Alexander Sladkovsky, legato a doppio filo alla musica della sua terra e promotore a Kazan, la capitale russa del Tatarstan, di un festival dedicato al compositore, fortemente voluto dalla stessa famiglia Rachmaninoff.