My way by F. Rubino linea fast per curvy

ROMA, 11 APR - My way by Fiorella Rubino, brand di moda per curvy del gruppo Miroglio Fashion, è una nuova capsule collection interamente personalizzata. Il brand, che conta oltre 220 negozi monomarca, lancia il progetto dal sito, dov'è possibile personalizzare tuniche e jeans in ogni dettaglio, forma, lunghezza, tessuti, colori e accessori. Tre capi, più di 1.500 combinazioni da creare e visualizzare con l'utilizzo del 3D di ultima generazione. Inoltre in 170 negozi Fiorella Rubino è possibile vedere e toccare i capi, provare le taglie, conoscerne il materiale per poi fare l'ordine online in location o da casa. Nato in Italia nel 2004, Fiorella Rubino è oggi un marchio distribuito a livello europeo attraverso 220 monomarca. Principali paesi: Italia, Spagna, Germania e Russia. Fiorella Rubino è uno dei 12 brand di Miroglio Fashion, la terza azienda sul mercato italiano dell'abbigliamento femminile.