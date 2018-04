Mostra 'La Grande guerra" a Vieste

VIESTE, 11 APR - È stata inaugurata, presso le sale del Castello Svevo Aragonese, a Vieste (Foggia) la mostra itinerante dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Storico, intitolata "La Grande Guerra. Fede e Valore", allestita dal Comando Militare Esercito "Puglia", in collaborazione con la Marina Militare, il comune di Vieste e l'Associazione Nazionale Bersaglieri pugliese. La mostra, realizzata in occasione delle commemorazioni del centenario della Grande Guerra, vuole rendere omaggio agli uomini e alle donne che furono i protagonisti di quel periodo, rinverdendone il ricordo attraverso l'esposizione di pannelli didattici, stampe, illustrazioni, cimeli e divise dell'epoca. Durante la conferenza di apertura il Generale Prezioso, ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento, in primis la Marina Militare che ha messo a disposizione il sedime del castello, il Comune e la locale ANB. Ha poi inquadrato la Grande Guerra, ponendo l'accento sugli avvenimenti che coinvolsero la Puglia.