Festival Bellezza, apre con Philip Glass

ROMA, 12 APR - Apre il 27 maggio con Philip Glass in un concerto con triplo pianoforte di sue celebri composizioni, dedica un focus alla cultura anni '60 e '70 e alla canzone d'autore, la quinta edizione del 'Festival della Bellezza' a Verona che amplia a 15 giorni il suo programma. Tra i grandi e più attesi ospiti internazionali, il 6 giugno, Catherine Deneuve. Un unicum nel panorama nazionale, il festival, fino al 10 giugno, vedrà al Teatro Romano, al Teatro Filarmonico e al rinascimentale Giardino Giusti, grandi protagonisti come Gino Paoli in concerto il 28 maggio, Ivano Fossati il 29 maggio con una riflessione sul teatro-canzone di Giorgio Gaber. Fabrizio De André e la sua arte poetica saranno ricordati il 7 giugno in una lezione-concerto ideata per il Festival da Morgan e all'estroso lirismo di Lucio Dalla sarà dedicato il 2 giugno un concerto omaggio. Tanti gli eventi unici ed inediti tra cui, il 10 giugno, Stefano Bollani con un racconto al pianoforte su artisti di jazz, classica e canzone.