Fremaux, Sorrentino? Ne stiamo parlando

PARIGI, 12 APR - Sorrentino? "Il film esce in Italia in due parti: una uscirà prima dell'inizio del Festival di Cannes (il 24 aprile, Loro 1, mentre il 10 maggio sarà in sala Loro 2 ndr). La natura stessa di quel progetto ci ha fatto un po' esitare sul modo in cui mostrare il film a Cannes. Le discussioni sono ancora in corso": il delegato generale del Festival, Thierry Frémaux, in conferenza stampa a Parigi, ha risposto così a una domanda dell'ANSA sull'assenza di Loro di Paolo Sorrentino dalla selezione ufficiale. Il nuovo film ha per protagonista Toni Servillo nei panni di Berlusconi.