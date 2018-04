Il fenomeno 'streaker' in commedia

LECCE, 12 APR - Ormai da decenni vediamo in azione gli streaker, uomini (soprattutto) e donne che si guadagnano per qualche secondo la luce dei riflettori irrompendo nudi nei grandi eventi. E' successo persino agli Oscar (nel 1974, con sul palco un imperturbabile David Niven), ma accade più spesso nelle manifestazioni sportive, dal Superbowl alle Olimpiadi, passando per il calcio. Al fenomeno lo svizzero Peter Luisi (vincitore nel 2014 del premio del pubblico a Locarno con Schweizer Helden) ha dedicato una commedia, Flitzer (Streaker), che dopo i premi ai Festival di Irvine, Los Angeles e Route 66, è in programma al Festival del cinema europeo di Lecce. Protagonista Beat Schlatter (anche cosceneggiatore) nei panni del professore Balz Naf, vedovo e padre di un'adolescente che come la maggiorparte di chi lo circonda lo trova poco interessante. Eppure nell'urgenza di trovare in tempi brevi un'enorme somma di denaro, Balz decide di creare una banda di streaker, dando il via a un sempre più grande giro di scommesse.