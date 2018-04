Corto Maltese doppia Hugo Pratt su Sky

ROMA, 12 APR - Non ha mai fatto altro che il suo mestiere: creare fumetti. Hugo Pratt è nato in Italia il 15 giugno 1927 e morto in Svizzera il 20 agosto 1995. Ha vissuto quasi 25 mila giorni e disegnato oltre 15000 tavole. Nel documentario Corto Maltese - La doppia vita di Hugo Pratt diretto da Thierry Thomas e in onda in prima visione TV e in esclusiva venerdì 13 aprile alle 21.15 su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) si va alla scoperta del genio multiforme del disegnatore italiano che con il suo eroe e alter ego Corto Maltese è diventato uno dei più grandi maestri del fumetto. Dalle sue opere si evincono alcune parole-chiave legate alla sua vita: i viaggi, le avventure, l'esoterismo, il mistero, la poesia, la malinconia. I suoi collaboratori, i suoi amici e i suoi editori hanno rivelato in cosa secondo loro i suoi disegni si distinguevano dagli altri e qual era la natura del loro fascino. Tutti coloro che hanno conosciuto Pratt ne sono rimasti profondamente impressionati.(ANSA)