Pittura Postmodernismo, mostra a Caserta

CASERTA, 12 APR - "La Pittura dopo il Postmodernismo", è il titolo della mostra che si inaugura il 12 aprile alla Reggia di Caserta. L'esposizione, a cura di Barbara Rose, viene presentata per la prima volta in Italia dopo Bruxelles (2016) e Malaga (2017). In mostra vi saranno le opere di artisti statunitensi, italiani e belgi. I visitatori e gli appassionati potranno così ammirare i quadri di pittori Usa come Walter Darby Bannard, Martin Kline, Paul Manes, Ed Moses e Karen Gunderson, degli italiani Roberto Caracciolo, Arturo Casanova, Bruno Ceccobelli, Elvio Chiricozzi, Gianni Dessì, Nono Longobardi, Rossella Vasta, e degli artisti belgi Mil Ceulemans, Joris Ghekiere, Marc Maet e Jan Vanriet. Il progetto è stato realizzato dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee con i Fondi Poc 14-20 Regione Campania.