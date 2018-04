Rossi Stuart, ora libro poi nuova regia

LECCE, 12 APR - Per Kim Rossi Stuart arriva una nuova sfida: "Pubblicherò un libro di racconti, probabilmente prima di Natale e da una delle storie, sto decidendo quale, trarrò il mio nuovo film da regista". Lo ha detto oggi al Festival del cinema europeo di Lecce dove riceve l'Ulivo d'oro alla carriera come protagonista del cinema italiano. Il libro nasce proprio dalla stesura di eventuali soggetti per la sua terza regia, dopo Anche libero va bene (2006) e Tommaso (2016): "Mi sono fatto prendere la mano e li ho scritti in forma letteraria". Per ora invece nessun sequel de Il Commissario Maltese, interpretato dall'attore nel 2017 in una miniserie di grande successo su Rai1: "ho lasciato Maltese sulla spiaggia a contemplare l'infinito, immagino sia ancora là. La produzione si è interrogata su un eventuale seguito ma credo abbiano deciso di non farlo. D'altronde non era semplice proseguire, penso il personaggio abbia compiuto suo percorso. Ma se trovassero un'idea che li convince e ci convince, se ne potrebbe riparlare".