Danza sportiva, 20 mila atleti a Rimini

RIMINI, 12 APR - Oltre 20 mila atleti in gara, 6 padiglioni che si trasformeranno in aree tematiche dedicate, una tappa del 2018 Wdsf GrandSlam Standard and Latin, una Kids Area, e oltre 200mila spettatori attesi. Sono questi i primi numeri e le novità dei prossimi Campionati Italiani di Danza Sportiva targate Fids che si terranno alla Fiera di Rimini dal 5 al 15 luglio. Fra le novità, 6 aree tematiche - 4 arene e 2 teatri - che ospiteranno gli atleti, luoghi dedicati alla danza sportiva, dove ogni disciplina verrà rappresentata con coreografie, luci e ambientazioni che valorizzeranno sia gli atleti sia le discipline rendendo più ampia e confortevole la partecipazione alle competizioni. Per la prima volta la Fids metterà a disposizione degli atleti una Kids Area gratuita per ospiti dai 4 ai 14 anni per consentire a tutti gli sportivi che hanno figli di partecipare ai Campionati e alle varie competizioni usufruendo di un luogo dedicato alle attività ludiche e ricreative per i propri figli.