Mercato kids vale 3,3 mld, volano libri

ROMA, 12 APR - Cinema, libri, tv, giocattoli, videogiochi, cartoleria, parchi e acquari, edicola. E' il variegato mondo dei consumi degli under 14, che vale ormai 3,3 miliardi di euro, con una crescita nel 2017 pari all'1,3%. I calcoli sono della Doxa, che ha presentato la ricerca sulla spesa negli otto maxicomparti per i bambini da 3 a 13 anni in occasione del Kids Marketing Day a Milano. A fronte di una natalità in picchiata, spiega nella nota l'ad della Doxa Vilma Scarpino, "i consumi delle famiglie per i propri figli restano alti e in linea con la progressione del Pil italiano: nel corso del 2017 la crescita più netta è stata registrata dal comparto libri con un notevole +7,9% rispetto ai valori 2016 e questo trend ci fa ben sperare per il futuro dei nostri ragazzi".