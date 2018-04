Lirico potrebbe aprire senza gestore

MILANO, 12 APR - "Il Lirico potrebbe anche aprirsi senza un gestore, con alcuni appuntamenti a gestione diretta del Comune": lo ha detto l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti che, partecipando all'inaugurazione dell'opera 'Com'è bella la città' di Antonio Marras sui ponteggi della facciata in via Larga, ha annunciato per il prossimo settembre la fine dei lavori di restauro del teatro, chiuso dal 1999. Il progetto di recupero intanto ha riportato all'antico splendore la volta di 600 mq, 200 dei quali dorati, come emerso durante i lavori. Sulla gestione, invece, "è aperto un ricorso, la vicenda è nelle mani di altri", dice l'assessore Rabaiotti, sottolineando gli "sforzi per aprire nell'autunno 2018".