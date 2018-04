1 Maggio:torna concerto politico Taranto

ROMA, 12 APR - Dopo un anno di stop, torna il 1 Maggio di Taranto, tra musica e protesta. "Si fa fatica a credere che l'anno scorso non ci sia stato per problemi politici - spiega Michele Riondino, direttore artistico con Roy Paci e Diodato dell'evento nato grazie al Comitato Cittadini e Lavoratori LIberi e Pensanti, formatosi dopo il sequestro dell'Ilva nel 2012 -. C'erano le amministrative e mancavano le condizioni per organizzare una manifestazione come la nostra che si tiene lontano dalle rappresentanze politiche. Siamo più forti di prima". Nel cast Emma, Brunori Sas, Levante, Noemi, Mezzosangue, Irene Grandi, Ghemon, Teresa De Sio, Colapesce, Bud Spencer Blues Explosion, Coma_Cose, Piotta, Luca De Gennaro, Modena City Ramblers, Lacuna Coil, Mama Marjas, Fido Guido, Francesco Di Bella, Meganoidi, Terraross, Med Free Orchestra. "Questo non è un festival musicale: si serve della musica per dare un megafono a chi ha urgenza e necessità di far sentire la propria condizione. E' denuncia, ma anche proposta", dice Diodato.