A Milano Stonehenge gonfiabile di Deller

MILANO, 12 APR - Inaugurazione bagnata, con l'artista stesso armato di ramazza per spazzare via l'acqua dall'installazione, per 'Sacrilege', la riproduzione in versione gonfiabile e in dimensioni fedeli all'originale, del sito archeologico di Stonehenge, firmata dall'inglese Jeremy Deller e arrivata nel parco di CityLife, a Milano, in occasione della ventitreesima edizione di miart e dell'Art Week milanese, grazie alla Fondazione Nicola Trussardi. I visitatori sono invitati a entrare nell'installazione, a salirci sopra, saltare e giocare al suo interno, come hanno fatto questa mattina i ragazzi di una scuola milanese, tornati in classe felici e bagnati dopo aver inaugurato l'opera, creata originariamente per il Festival Internazionale di Arti Visive di Glasgow e successivamente esposta a Londra in occasione delle Olimpiadi del 2012 e poi a Madrid, Parigi, Sydney e Hong Kong, diventando un'icona globale dell'arte contemporanea.