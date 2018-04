Billions, tornano squali alta finanza

ROMA, 12 APR - Alta finanza, politica, potere, famiglia. Tornano gli squali guidati dal miliardario rockstar Bobby Axelrod (Damian Lewis), piegato alla fine della seconda stagione dal sempre più spregiudicato Chuck Rhoades (Paul Giamatti), il procuratore di New York che fin dalla prima stagione della serie tv Showtime, con metodi sempre meno ortodossi, ha messo "Axe", i suoi collaboratori e la Axe Capital nel mirino. In esclusiva per l'Italia arriva dal 13 aprile su Sky Atlantic Hd la terza stagione di Billions, la serie tv creata da Brian Koppelman (Ocean's Thirteen) e David Levien. Guest star dei nuovi episodi anche John Malkovich, che interpreterà il miliardario russo Grigor Andolov. Il nuovo capitolo vede Chuck Rhoades e Bobby Axelrod in un mondo che si è spostato dal suo asse. Paranoici, nervosi, entrambi i nemici giurati sono ancora determinati a distruggersi l'un l'altro, ma devono anche lottare per la propria sopravvivenza tra nuove forze e nemici potenti