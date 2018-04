Eurythmics, 8 album usciranno in vinile

ROMA, 12 APR - Gli Eurythmics, uno dei più illustri gruppi pop degli anni '80 con oltre 80 milioni di album venduti, tornano a nuova vita: vengono infatti ristampati in vinile otto dei loro album. I dischi, che coprono interamente la loro carriera, saranno pubblicati da Sony Music tra aprile e ottobre 2018: si inizia domani, 13 aprile, con In the garden (1981), Sweet Dreams (1983) e Touch (1983). Seguiranno Be yourself tonight (1985), Revenge (1986) e Savage (1987) a luglio, infine We too are one (1989) e Peace (1999) ad ottobre. E' la prima volta che Peace sarà disponibile in vinile, dato che l'uscita originale fu solo in cd e cassetta. Annie Lennox definisce l'uscita "straordinaria". Dave Stewart aggiunge: "se compri un vinile, devi avere giradischi e casse, e questo significa che non ascolterai la musica da un cellulare, ma da un vero impianto audio. E quando compri il disco e lo metti sul piatto, ascolti tutto un lato; e questo è importante, perché abbiamo scelto di disporre i brani secondo un preciso ordine".