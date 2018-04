Vescovo Noto scrive testo rap a Fedez

NOTO (RAGUSA), 12 APR - "Cerca la bellezza là dove si trova. Ecco la bellezza che ci salverà. Toglierà dalla tua vita ogni amarezza. Ti esploderà la gioia dentro. E' una promessa di Gesù, Parola della bellezza". E' una delle strofe del testo rap, dal titolo 'Indimenticabile sei', che il Vescovo di Noto, Mons. Antonio Staglianó, ha scritto per Fedez, al quale lo consegnerà in occasione del matrimonio con il quale lo unirà a Chiara Ferragni il prossimo 31 agosto nella Cattedrale di Noto. Il testo è stato reso noto dal Dehoniano Orante - Antonio Cospito, che ha scritto la musica. Monsignor Staglianò è diventato famoso per le sue omelie con la chitarra in mano sui versi di grandi successi musicali composti da autori come Mengoni o Gabbani. "Le canzoni - sostiene il vescovo - aiutano i ragazzi a far riflettere sull'essenza della vita". In arrivo anche il suo nuovo libro "Pop Theology Autocritica del cattolicesimo convenzionale per un cristianesimo umano".