Orchestra Pequenas contro Leggi razziali

TORINO, 12 APR - Per ricordare l'orrore delle Leggi razziali promulgate 80 anni fa e promuovere la pace, i giovani musicisti di Pequenas Huellas - Orchestra e Coro Internazionale per la pace si esibiscono il 14 aprile, alla Casa Teatro Ragazzi di Torino insieme agli attori della compagnia teatrale giovanile israeliana di Beresheet LaShalom composta da drusi, ebrei, cristiani e musulmani. Si tratta del XVI Incontro Internazionale di Bambini e Ragazzi per la pace, promosso da Sabina Colonna Preti, fondatrice dei Pequenas, progetto nato nel 2004 a Cuba e sostenuto da Claudio Abbado e Josè Antonio Abreu. L'idea di incontrare a Torino coetanei che hanno scelto il teatro come forma di espressione artistica ben si inserisce nella storia dell'Associazione Pequeas Huellas. Sul palco, vengono raccontate storie vere sotto l'unico titolo 'Mamma perché noi non possiamo entrare' e suonate musiche della tradizione ebraica, brani del compositore algerino Nabil Hamai e, in prima esecuzione, 'Race colours' di Esa Abrate.