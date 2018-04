Pennywise, nuovo album e 2 date italiane

RIMINI, 13 APR - Hanno scritto la storia del punk e dell'hardcore: Pennywise, con Sick of it all, A Wilhelm scream e Iron Reagan, saranno in concerto il 3 luglio sulla spiaggia Beky Bay a Bellaria Igea Marina (Rimini) e il 4 al Carroponte a Sesto San Giovanni (Milano). Gli statunitensi Pennywise, in 30 anni di carriera, si sono fatti largo nella scena musicale come band melodic hardcore fortemente politicizzata, diventando uno dei gruppi più di successo della scena indipendente. Il nome deriva dal clown malvagio Pennywise, protagonista del romanzo It di Stephen King. Reduci dal tour celebrativo di 'Full circle', il 20 aprile esce il nuovo album 'Never gonna die'. I Sick of it all, portabandiera del New York hardcore, per loro un vero e proprio modo di vivere, hanno realizzato 11 album in studio. A Wilhelm scream, dediti al punk dal '96, nonostante un basso profilo volutamente mantenuto propongono un ottimo live act, con oltre 250 show confermati ogni anno e sei album in studio con vere e proprie hit 'melodic punk'.