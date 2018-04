Thomas fa 18 anni e festeggia con album

ROMA, 13 APR - Buon Compleanno Thomas. Il giovane talento uscito l'anno scorso dalla scuola di Amici compie il 13 aprile 18 anni e li festeggia annunciando un nuovo album: "Thomas 18 edition", nuova versione dell'album omonimo uscito ad ottobre, arricchito da 4 nuovi brani inediti. Nonostante la sua giovane età, sia l'ultimo album, che il precedente EP "Oggi più che mai", sono arrivati al vertice della classifica di vendita, ottenendo quest'ultimo la certificazione ORO in soli 10 giorni. Thomas ha deciso di fare il 13 aprile una sorpresa ai suoi fan: potranno augurargli "buon compleanno", telefonando o scrivendo un messaggio a questo numero: 3356261775. Sarà proprio lui a rispondere! Thomas aprirà il concerto dei "Why don't we" il prossimo 7 giugno a Milano ai Magazzini Generali.