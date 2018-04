Balestra veste Raggi al galà Formula E

ROMA, 13 APR - E' firmato Renato Balestra l'abito di alta moda che il 14 aprile la sindaca di Roma Virginia Raggi indosserà in occasione del galà che si terrà a Villa Miani, per le gare di Formula E, ospitate per la prima volta dalla capitale. Dopo aver indossato un abito della maison Gattinoni in occasione della prima del Teatro dell'Opera, Raggi conferma la sua attenzione per le maison dell'alta moda italiana. L'abito scelto dal maestro dell'haute couture per la sindaca è in broccato laminato con scollo decolleté con gonna ampia, da ballo, nel colore blu Balestra, che, ricorda lo stilista nella nota descrittiva, "esalta lo stile e lo charme della prima cittadina di Roma. Profonda stima ed affetto mi legano alla sindaca Raggi, sono onorato di poterla vestire per un'occasione così speciale per Roma e per i romani".