Gaia lascia direzione creativa Trussardi

MILANO, 13 APR - Gaia Trussardi lascia l'incarico di direttore creativo dell'azienda di famiglia "per perseguire nuove sfide professionali". Lo comunica in una nota ufficiale la stessa Trussardi, che "desidera ringraziare Gaia per i cinque anni in cui il suo apporto ha consentito la grande trasformazione dell'immagine delle collezioni e dello sviluppo del marchio a livello internazionale".