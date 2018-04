Al Petruzzelli Il Gatto con gli stivali

BARI, 13 APR - Avvicinare i bambini alla musica e al canto lirico con le fiabe. La Fondazione Petruzzelli, dopo 'Il giovane Artù' e 'Aladino e la sua lampada', ha commissionato al maestro Nicola Scardicchio le musiche per 'Il gatto con gli stivali' su un testo di Maria Grazia Pani. Il debutto è per il 15 maggio, con repliche fino alla fine del mese e una ripresa a novembre. "Il giovane Fortunato eredita dal padre un gatto molto particolare, che parla, consiglia, organizza - ha sottolineato Scardicchio presentando l'opera -. Gli stivali lo rendono operativo e farà ricco e felice il suo desolato padrone. E per il suo riscatto dalla miseria anche per Fortunato ci sarà una iniziazione: entrerà nudo e povero nelle acque del lago e ne uscirà battezzato marchese e vestito di panni principeschi". Per Maria Grazia Pani, che ha scritto il testo ispirandosi a Perrault e ha curato la regia, "il gatto, con il suo padrone, è il motore di tutta l'azione, quello che muove i fili e innesca tutti i meccanismi".