50 anni carriera Dodi, festa in Romagna

BOLOGNA, 13 APR - Venerdì primo giugno Dodi Battaglia festeggerà sul porto canale di Bellaria Igea Marina (Rimini) il mezzo secolo di carriera con un grande appuntamento gratuito nel giorno del suo 67/o compleanno. 'Dodi Day. 50 anni di musica' - il nome della serata che avrebbe dovuto tenersi in Piazza Maggiore a Bologna per poi saltare, non senza polemiche - vedrà salire sul palco accanto al chitarrista dei Pooh ospiti prestigiosi i cui nomi saranno dati nei prossimi giorni. "Sono decine coloro che mi hanno accompagnato in questa avventura lunga cinque decenni - ha detto Battaglia presentando la sera insieme, tra gli altri, all'Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, al sindaco Enzo Ceccarelli - e ai quali ho chiesto di essere presenti: ho il piacere di annunciare che molti di loro, artisti di prim'ordine del panorama nazionale, già hanno dato la loro adesione". E sono tanti anche i fan attesi: "Già stanno organizzando pullman dalla Sicilia, dalla Svizzera e dalla Germania per essere presenti all'evento".