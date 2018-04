Rosen, giornalismo è conquistare fiducia

PERUGIA, 13 APR - "Trump, con i suoi tweet, è considerato una fonte di informazione affidabile da molti americani, più di tante testate rinomate. Eppure a lui non importa nulla della verifica. Allora perché succede questo? E' terrificante sapere che le cose vadano così". Jay Rosen, professore associato all'Istituto di Giornalismo Arthur L. Carter (New York University), uno dei leader del giornalismo partecipativo, ha parlato di 'Fare giornalismo è conquistare la fiducia dei lettori' al Festival del Giornalismo di Perugia. Un argomento sentito dal settore, che tra fake news e esplosione dell'informazione faidate, è in cerca di nuovi modelli che consentano di creare un rapporto rinnovato e costruttivo con i lettori. Partendo dal modello vincente di The Corrispondent, piattaforma olandese con cui Rosen collabora, la chiave - per lo studioso - è quella di estendere questo sistema, che prevede una fidelizzazione dei membri, anche al giornalismo mainstream, creando una progressiva emancipazione dall'inserzione pubblicitaria.