Teatro Stabile Torino, bilancio record

TORINO, 13 APR - E' stato un anno da grandi numeri il 2017 per il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, il cui consiglio degli aderenti ha approvato il bilancio consuntivo. Bilancio che evidenzia risultati mai raggiunti prima. Il valore della produzione, 13.471.053 euro, cresce del 5% rispetto al 2016, mentre diminuiscono del 16,5% i debiti. Il Patrimonio netto si consolida a quota 600.000 euro. Sul fronte dei costi si è ulteriormente rafforzata la quota destinata all'attività artistica, culturale, di formazione e ricerca, pari a 7.129.140 euro, il 53% del valore della produzione. Spesa con forte ricaduta occupazionale: oltre ai 53 dipendenti a tempo indeterminato, sono stati scritturati 292 tra artisti e tecnici, dei quali 50 under 30 e 97 tra i 30 e i 40 anni e coinvolti 100 artisti e tecnici torinesi e piemontesi. Da sottolineare anche che per la prima volta la somma di ricavi propri, contributi privati, sponsor, pari a 6.682.408 euro, è superiore ai contributi pubblici pari a 6.136.781 euro.