Filangieri, una streghetta a Cinepop

ROMA, 14 APR - "Sarò una streghetta un po' cattiva, e muovendo naso e bocca farò accadere delle strane cose. Peccato però che una volta usciti dallo studio le magie non accadano più": ha tutta l'intenzione di essere una padrona di casa pronta a divertirsi Christiane Filangieri alla conduzione di Cinepop, il programma quotidiano di infotainment in onda dal 16 aprile alle 21.00 su Sky Cinema Uno HD. Star di fiction di successo come Il Paradiso delle Signore e La strada di casa, Filangieri è pronta a mettere da parte i panni dell'attrice per vestire quelli della conduttrice. "Scelgo solo progetti che mi fanno divertire, perché non amo prendermi troppo sul serio. Qui a Cinepop in 8 minuti devo dare mille nozioni, accogliere gli ospiti e non far calare il ritmo", dice in un'intervista all'ANSA. In uno studio fantascientifico, la conduttrice racconterà il mondo del cinema con curiosità, interviste e contributi esclusivi, usando un linguaggio fresco e ironico, ma con grande attenzione nel dare le informazioni giuste.