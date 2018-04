Parigi,vorremmo ancora Cartoons a Torino

TORINO, 14 APR - "Saremmo molto contenti se questo lavoro con Cartoons on the Bay continuasse a Torino perché non è solo un festival ma una connessione con la Rai e con tutto il mondo dell'animazione e della tv dei ragazzi". A dirlo prima della premiazione alla carriera per Cristina Lastrego e Riccardo Testa al museo del Risorgimento a Torino nel corso di Cartoons on the Bay è Antonella Parigi, assessore alla cultura della regione Piemonte. "Sono tutti argomenti - spiega la Parigi - che ci stanno molto a cuore, in quella volontà di sviluppare su questo territorio questo comparto che ha già delle radici, da sempre, come dimostra il premio di oggi, ovvero il Pulcinella Award alla Carriera a Cristina Lastrego e Francesco Testa di Torino, ma che noi vogliamo cresca ancora di più". "Per questo - aggiunge - abbiamo fatto un fondo di garanzia per le start up che vengano a lavorare in Piemonte, abbiamo la scuola del Centro Sperimentale, insomma, abbiamo un sistema e vogliamo che la Rai continui a lavorare con noi".