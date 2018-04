'Funeral collection' al Fuori salone

MILANO, 14 APR - Bare e urne dal design essenziale e colorato, riutilizzabili come casse, contenitori, panche, box: è la 'funeral collection' Potalove della 'cantafiorista' milanese Rosalba Piccinni, presentata con un Funeral party con tanto di corteo funebre accompagnato dai pianisti Danilo Rea e Ramin Bahrami. Dall'interno delle bare, i musicisti hanno improvvisato brani ispirati alle feste funebri di New Orleans, a cui si è unita Rosalba Piccinni cantando 'Lascia che io pianga'. "Ho deciso di sviluppare Potalove dopo aver vissuto negli ultimi anni la morte di diverse persone a me care - racconta Rosalba - La morte non dovrebbe essere solo un momento di dolore, ma anche di condivisione con i propri familiari e amici: per poterlo essere, mi sono sempre più convinta che fosse necessario cambiare l'estetica legata a questa occasione, a partire dalle bare, che dovrebbero essere l'ultimo oggetto di design a cui una persona nella sua vita si lega". Ecco quindi bare e urne personalizzabili, pensate per il Fuori Salone.