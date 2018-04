Bigongiali racconta la Hollywood 'nera'

PISA, 14 APR - Arriva in libreria il nuovo romanzo di Athos Bigongiali per le edizioni Mds (132 pagine, 12 euro). 'Johnny degli angeli', questo il titolo dell'ultima opera dello scrittore pisano, in uscita nella collana 'Cattive Strade' curata da Fabrizio Bartelloni, che si svolge nell'età dell'oro del cinema di Hollywood per raccontare la storia di Johnny Stompanato, italoamericano al soldo del boss del gioco d'azzardo Mickey Cohen, trovato cadavere nella camera da letto dell'attrice Lana Turner di cui era il compagno.