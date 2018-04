Cartoon on the Bay, vince The Red Turtle

TORINO, 14 APR - Tanta Francia ma anche un po' d'Italia tra i premiati a Cartoons on the bay, il festival internazionale del crossmediale e della tv per ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com a Torino: in cinque delle nove categorie del concorso, infatti, la Francia si aggiudica il Pulcinella Award, mentre Canada, Cile, Russia e Stati Uniti si spartiscono gli altri riconoscimenti. Nella categoria Lungometraggi vince il francese LA TARTARUGA ROSSA, la storia di un naufrago e del suo incontro con una tartaruga che gli cambia la vita. Nella categoria Tv Pilots, invece,nel successo francese c'è un tocco italiano: MUMFIE, è una produzione di Rai Ragazzi con Zodiak Kids e l'innovativo studio piemontese Animoka. La storia dell'elefantino e dei suoi amici sull'isola magica di Flutterstone - già protagonista di una serie di libri di successo internazionale presto in tv - è stata premiata, scrive la giuria, "per il suo fascino immediato, i dialoghi ricchi di umorismo, la bellezza di luci, texture e regia".