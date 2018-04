Santa Cecilia, Amadeus live per Forman

ROMA, 14 APR - La proiezione del film "Amdadeus" con la colonna sonora eseguita dal vivo dall' Orchestra e dal Coro di Santa Cecilia: è l' omaggio con cui l' Accademia Nazionale ricorderà Milos Forman il 20 e il 21 giugno all' Auditorium Parco della Musica di Roma. Il concerto, previsto nel cartellone della stagione estiva, sarà espressamente dedicato al grande regista. Sul podio lo svizzero Ludwig Wicki, appassionato di cinema, che nel 1999 ha fondato la 21st Century Orchestra and Chorus di cui è attualmente direttore artistico con la quale propone ogni anno diversi progetti legati alla musica per il cinema. La proiezione del film di Forman - su schermo in alta definizione, in lingua originale con sottotitoli in italiano - rientra nella serie di appuntamenti dedicati dall' Accademia Nazionale di Santa Cecilia dedicato alle musiche da film e che nelle scorse stagioni ha visti impegnati orchestra e coro in Fantasia di Walt Disney e West Side Story.